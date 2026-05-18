Conte può fermarsi? Cds: "Non è escluso possa riposarsi senza il Napoli"

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Secondo il Corriere dello Sport, prende sempre più quota l’ipotesi di una separazione anticipata tra Antonio Conte e il Napoli al termine della stagione

Secondo il Corriere dello Sport, prende sempre più quota l’ipotesi di una separazione anticipata tra Antonio Conte e il Napoli al termine della stagione. Un possibile addio che, però, sarebbe destinato a consumarsi senza tensioni o rotture traumatiche, grazie al rapporto diretto e sincero costruito in questi mesi tra il tecnico salentino e Aurelio De Laurentiis.Il quotidiano sottolinea infatti come il club azzurro stia già valutando scenari alternativi, preparandosi anche all’eventualità di dover ripartire senza il proprio allenatore: “Il Napoli, ovviamente, è stato costretto a immaginare anche un futuro senza Conte, oltre a ipotizzare il modo di risolvere la situazione contrattuale in totale armonia”.

Conte è ancora legato alla società da un contratto valido fino al 30 giugno 2027 e percepisce un ingaggio molto elevato, ma il Corriere dello Sport evidenzia come i rapporti con De Laurentiis restino eccellenti: “Il rapporto con De Laurentiis è così stretto e schietto che nel caso ormai probabile di addio anticipato sono da scartare schermaglie e dispetti”. Sul futuro dell’allenatore, inoltre, non ci sarebbero ancora certezze assolute. Oltre alle piste che portano a una nuova avventura in un club o alla Nazionale, resta viva anche una possibilità differente: “Non è da escludere che Conte possa decidere di riposarsi senza il Napoli”.