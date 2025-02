Anguissa diffidato a rischio per l'Inter: Conte ha già fatto la sua scelta per Como

Anguissa è un pilastro del Napoli, le ha giocate tutte, non ha nessuna intenzione di saltare l’Inter e, per Conte, neppure di negargli la sfida di Como

Antonio Conte non ha nessuna intenzione di fare a meno di Frank Anguissa nella trasferta di Como, nonostante sia diffidato e in caso di giallo salterebbe il big match con l'Inter. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Un diffidato è semplicemente un calciatore che non deve assolutamente sbagliare nulla, né uun tackle, né un’entrata, men che meno un atteggiamento e Frank Anguissa, che nell’elenco c’è appena finito, è diventato suo malgrado l’argomento di discussione popolare e l’espressione d’una sottile forma di “paura” collettiva.

Anguissa è un pilastro del Napoli, le ha giocate tutte, non ha nessuna intenzione di saltare l’Inter e, per Conte, neppure di negargli la sfida di Como, domenica prossima alle 12.30, in cui ad ogni contrasto i mille tifosi partenopei tratterranno il fiato: è una partita come le altre, con le identiche dinamiche delle altre, con punti “pesanti” e difficoltà prevedibili e ad Anguissa non rinuncerebbe nessuno, men che meno Conte, che all’Olimpico ha tenuto il camerunense in campo per tutti i 90’, (giustamente) incurante dell’ammonizione rimediata al 35’ del primo tempo.