Pisa-Napoli, trasferta vietata ma i tifosi fuori regione ci saranno: il dato sugli spettatori
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Solo ieri si è saputo l'orario e la data di Pisa-Napoli. Nonostante il divieto di trasferta per i residenti in Campania, non mancheranno i tifosi.
Solo ieri si è saputo l'orario e la data di Pisa-Napoli. Nonostante il divieto di trasferta per i residenti in Campania, il Napoli potrà comunque contare su un importante sostegno domenica a Pisa. Secondo le stime riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, saranno circa 4mila i tifosi azzurri presenti all’Arena Garibaldi per la sfida in programma alle 12.
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