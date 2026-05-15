Pisa-Napoli domenica alle 12, Conte è infuriato: stava preparando la squadra per lunedì

vedi letture

Quello svolto ieri a Castel Volturno è stato il penultimo allenamento prima della partenza per il ritiro.

Solo ieri si è saputo l'orario e la data di Pisa-Napoli. Nonostante il divieto di trasferta per i residenti in Campania, il Napoli potrà comunque contare su un importante sostegno domenica a Pisa. Secondo le stime riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, saranno circa 4mila i tifosi azzurri presenti all’Arena Garibaldi per la sfida in programma alle 12.

Conte infuriato

Il cambio improvviso di data e orario non avrebbe però fatto piacere ad Antonio Conte. Il tecnico, così come altri allenatori coinvolti nella corsa Champions, si aspettava infatti di giocare lunedì sera e ha dovuto riorganizzare rapidamente il lavoro della squadra. Quello svolto ieri a Castel Volturno è stato il penultimo allenamento prima della partenza per il ritiro.