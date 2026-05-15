Pisa-Napoli domenica alle 12, Conte è infuriato: stava preparando la squadra per lunedì
TuttoNapoli.net
Quello svolto ieri a Castel Volturno è stato il penultimo allenamento prima della partenza per il ritiro.
Solo ieri si è saputo l'orario e la data di Pisa-Napoli. Nonostante il divieto di trasferta per i residenti in Campania, il Napoli potrà comunque contare su un importante sostegno domenica a Pisa. Secondo le stime riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, saranno circa 4mila i tifosi azzurri presenti all’Arena Garibaldi per la sfida in programma alle 12.
Conte infuriato
Il cambio improvviso di data e orario non avrebbe però fatto piacere ad Antonio Conte. Il tecnico, così come altri allenatori coinvolti nella corsa Champions, si aspettava infatti di giocare lunedì sera e ha dovuto riorganizzare rapidamente il lavoro della squadra. Quello svolto ieri a Castel Volturno è stato il penultimo allenamento prima della partenza per il ritiro.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Copertina Manna-Roma, Romano: "Il Napoli ha chiuso le porte! ADL non accetta di perdere il ds" di Antonio Noto
Le più lette
3 Conte o Sarri? Sempre live su Radio TuttoNapoli, dalle 11 "Pausa Caffè": scrivi o chiama in diretta
Prossima partita
17 mag 2026 12:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Pisa
|Napoli
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la posizione ferrea di ADL, lo straziante racconto su Conte, l’incredibile colpaccio low cost e la bugia insopportabile
Davide BarattoBeukema: "Mi sto adattando al ruolo di braccetto! Bologna? Sarà speciale. Su Conte..."
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoliSpeciale futuro: vi sveliamo i piani del Napoli, la posizione di Conte ed il possibile erede
Arturo MinerviniDa 0 a 10: le accuse shock a De Bruyne, la tragica verità su Conte e l'atroce dubbio di ADL e lo stato comatoso del nostro calcio
Davide BarattoTuttonapoliCritiche a De Bruyne, ma il dato sulla corsa smentisce tutto. Il problema è il contesto?
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com