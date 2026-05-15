Vergara scalpita per tornare in campo: l'idea di Conte in vista di Pisa-Napoli

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Vergara è tornato tra i convocati già contro il Bologna, restando però in panchina per tutta la gara nonostante il riscaldamento a inizio ripresa.

Antonio Vergara è pronto a tornare protagonista dopo oltre due mesi difficili. La fascite plantare accusata dopo il suo exploit stagionale avrebbe dovuto costringerlo a uno stop più breve, ma il giovane talento del Napoli ha vissuto un’annata complicata e piena di ostacoli. Come sottolinea Il Mattino, il centrocampista di Frattamaggiore rappresenta uno dei simboli del progetto futuro del club azzurro, intenzionato a investire sempre di più sul vivaio e sui giovani cresciuti in casa.

Vergara pronto a tornare in campo

Vergara è tornato tra i convocati già contro il Bologna, restando però in panchina per tutta la gara nonostante il riscaldamento a inizio ripresa. Contro il Pisa, invece, il suo ingresso in campo appare molto più probabile. Antonio Conte potrebbe concedergli spazio nella seconda parte della partita, magari per far rifiatare De Bruyne e aggiungere energie fresche nella corsa alla qualificazione Champions.