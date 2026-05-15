Futuro Conte, ADL è soddisfatto dei risultati ma non di tutto il resto: i punti della discordia

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Sul piano dei risultati, il bilancio del Napoli resta comunque importante e Aurelio De Laurentiis sarebbe soddisfatto. Come evidenzia il Corriere dello Sport, gli azzurri sono vicini alla seconda qualificazione consecutiva in Champions League dopo aver conquistato nell’ultimo biennio uno scudetto e una Supercoppa. Antonio Conte ha confermato ancora una volta il proprio valore in campionato. Ma restano alcune ombre legate soprattutto al rendimento europeo e alle pesanti sconfitte di Eindhoven, Lisbona e Copenaghen, costate l’eliminazione nella fase a gironi di Champions.

Nel mirino i nuovi acquisti

Il quotidiano sottolinea inoltre come gran parte della rosa fosse composta ancora dai protagonisti del titolo del 2023, con diversi senatori inevitabilmente avanti con gli anni. Limitato, invece, il contributo di molti nuovi acquisti. Bene McTominay e Buongiorno, mentre Milinkovic-Savic e Hojlund avrebbero offerto un rendimento sufficiente senza fare la differenza. Positive anche le risposte di Alisson Santos, mentre altri innesti, tra estate e inverno, hanno deluso le aspettative.