Anguissa va in nazionale? Repubblica: "Potrebbe essere visitato dai medici del Camerun"

Il quotidiano Repubblica oggi in edicola parla della convocazione di Anguissa, chiamato dal ct del Camerun per i prossimi impegni della sua nazionale: "Il centrocampista – reduce da una lesione distrattiva al soleo – è stato intanto convocato dalla nazionale camerunense per le partite di qualificazione mondiale con Eswaitini (in calendario mercoledì prossimo) e Libia (martedì 25) dal ct Marc Brys, che ha diffuso la lista per le sfide. Cosa accadrà in caso di forfait del campione azzurro contro il Venezia?

Anguissa – considerando che si tratta di gare ufficiali e non di amichevoli - potrebbe partire ugualmente per farsi visitare dai medici del Camerun, i quali poi valuterebbero le sue condizioni. Anguissa si è infortunato dopo la trasferta di Como in cui è subentrato nel secondo tempo".