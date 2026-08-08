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CDS, il Napoli spinge per Gabriel Jesus ma serve prima cedere
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Il Corriere dello Sport dedica la prima pagina a intervista a Cesc Fabregs e anche lui parla molto di Inter: "Il picco è l'Inter. Lautaro il più forte, lo comprerei al Fanta. Paz ricorda Kakà".
Spazio in taglio basso anche al Napoli con le conferme sulla trattativa tra Napoli ed Arsenal su Gabriel Jesus: serve prima cedere e poi il Napoli potrà affondare il colpo.
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Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
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