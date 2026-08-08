Prima pagina TuttoSport, ora il Napoli inizia a fare sul serio, arriva il Celta Vigo

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Intervista a Weston McKennie su Tuttosport: "Mi sento un veterani ed è un privilegio, nessuno mi ha capito come Spalletti. Inter favorita in campionato? Sì, per i giornali..."

Spazio anche alle amichevoli internazionali che si disputeranno oggi e che vedranno impegnate Roma, Genoa e soprattutto Napoli. A Castel di Sangro arriva il Celta Vigo, squadra spagnola che tra le altre cose è in corsa con il Napoli per l'acquisto di Zeballos dal Boca Juniors.