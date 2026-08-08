Gabriel Jesus apre al Napoli: la strategia del club per regalarlo al Allegri

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Il ds Giovanni Manna punta il brasiliano del Manchester City dopo i colpi McTominay, Gilmour e Hojlund. Primi contatti avviati.

Il Napoli continua a guardare con interesse alla Premier League per rinforzare la rosa a disposizione di Allegri, e questa volta l'obiettivo porta al nome di Gabriel Jesus. Lo conferma oggi La Repubblica: il direttore sportivo Giovanni Manna prova a mettere a segno un altro colpo ad effetto dal campionato inglese, sulla scia delle operazioni che hanno portato in azzurro Scott McTominay, Billy Gilmour e Rasmus Hojlund.

Qualità, esperienza e duttilità

Il classe 1997, oggi 29enne, convince per il suo bagaglio internazionale e per la capacità di adattarsi a più ruoli offensivi. L'attaccante brasiliano non si limiterebbe al ruolo di prima punta, ma potrebbe essere impiegato lungo tutta la trequarti, agendo all'occorrenza anche da seconda punta al fianco di Hojlund, garantendo così ad Allegri diverse soluzioni tattiche in avanti.

Il feedback del giocatore e il fattore Champions

Sul fronte gradimento, secondo il quotidiano il calciatore avrebbe già dato un primo riscontro positivo alla suggestione azzurra: l'idea di trasferirsi in Italia lo intriga, così come la prospettiva di vestire la maglia del Napoli. Determinante nel ragionamento del brasiliano anche la possibilità di giocare la Champions League. Un dettaglio che potrebbe pesare nella trattativa è il recente cambio di procuratore: Gabriel Jesus è passato alla scuderia di Giovanni Branchini, lo stesso agente di Massimiliano Allegri, presente ieri a Castel di Sangro in occasione del ritiro azzurro.

La condizione: prima serve vendere Lukaku

I primi contatti tra le parti sono stati avviati, ma per portare a termine l'operazione il Napoli dovrà prima liberarsi di Romelu Lukaku. La strategia del club azzurro sembra tracciata: provare a monetizzare tra Lukaku, Lorenzo Lucca e Noa Lang per finanziare l'assalto all'ex Manchester City. Un'operazione complessa, ma che il Napoli, lavorando sottotraccia, proverà comunque a portare avanti.