Prima pagina

Gazzetta dello Sport: "Il Napoli rinvia la festa Inter travolgendo la Cremonese"

Gazzetta dello Sport: "Il Napoli rinvia la festa Inter travolgendo la Cremonese"TuttoNapoli.net
Oggi alle 09:00Rassegna Stampa
di Daniele Rodia

Napoli presente nel taglio alto della prima pagina della Gazzetta dello Sport dopo la sonora vittoria contro la Cremonese per 4-0: la rosea si concentra sul rinivio della festa per Chivu e compagni che comunque sono ad un passo dal titolo che può diventare concreto già dal prossimo turno.

Spazio centrale dedicato alla trattativa tra Sorloth ed il Milan, una rivoluzione per tornare a vincere.