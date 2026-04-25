Sarri, probabile addio alla Lazio! Cds: "Segue cosa accade a Napoli..."

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Maurizio Sarri è sempre più lontano dalla Lazio: troppe tensioni con il club, nessun progetto condiviso. L'allenatore toscano monitora le offerte.

Il rapporto tra Maurizio Sarri e la Lazio sembra ormai arrivato al capolinea. Secondo il Corriere dello Sport, le difficoltà accumulate nel corso della stagione — le distanze con la società, i continui strappi e la mancanza di un progetto tecnico condiviso — rendono quasi impossibile una prosecuzione del rapporto. Sarri ha un contratto e intende tutelarne le condizioni economiche concordate con Lotito, ma è consapevole che continuare senza una visione chiara, costruita a sua immagine e somiglianza, non è una strada percorribile a lungo termine.

Sarri e le offerte: Napoli, Fiorentina, Bologna e Atalanta le panchine nel mirino

Nel frattempo il tecnico toscano tiene gli occhi aperti sul mercato degli allenatori. Le ipotesi che monitora con maggiore attenzione sono quelle di Napoli, Fiorentina, Bologna e Atalanta: tutte piazze ambiziose, capaci di offrirgli quel contesto di qualità che considera imprescindibile. Sarri ha già chiarito che non è disposto a snaturare ulteriormente il proprio calcio — come sente di aver fatto troppo spesso nell'esperienza laziale — e che la prossima avventura dovrà rispettare la sua identità tattica e i suoi standard qualitativi.

Lazio Gila e Romagnoli in bilico: senza i pilastri della difesa cambia tutto il progetto

Ad aumentare l'incertezza sul futuro bianco celeste si aggiunge la questione dei contratti in scadenza. Sarri avrebbe voluto blindare subito i calciatori in uscita nel 2026 e nel 2027, ma la situazione resta in sospeso. Il nodo più delicato riguarda Gila e Romagnoli, i due pilastri della difesa con contratto fino al 2027: senza di loro, la Lazio che eventualmente si presenterà alla prossima stagione sarebbe una squadra profondamente diversa, con buona parte delle certezze costruite in questi anni rimesse in discussione.