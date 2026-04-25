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Tuttosport: "Il Napoli travolge la Cremonese: il Maradona torna in festa"

Tuttosport: "Il Napoli travolge la Cremonese: il Maradona torna in festa"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:40Rassegna Stampa
di Daniele Rodia

Prima pagina del quotidiano sportivo Tuttosport dedicata all'intervista a Llorente, l'ex attaccante spagnolo che ha giocato tra le tante anche con Juventus e Napoli. L'ex "Re Leone", consiglia alla dirigenza juventina l'acquisto di Robert Lewandowski, una vera e propria garanzia e macchina da gol.

Taglio laterale dedicato al Napoli, con la roboante vittoria per 4-0 contro la Cremonese: Conte e McTominay rinviano la festa di Chivu ed il Maradona torna in festa. 