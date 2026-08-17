Badiashile in arrivo, ma Napoli resta vigile sull'alternativa

Badiashile in arrivo, ma Napoli resta vigile sull'alternativaTuttoNapoli.net
Oggi alle 09:20Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Il Napoli continua a tenere viva la pista che porta a Nayef Aguerd per rinforzare il reparto difensivo

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il Napoli continua a tenere viva la pista che porta a Nayef Aguerd per rinforzare il reparto difensivo. Il centrale marocchino resta nei radar della dirigenza azzurra, soprattutto dopo che il suo trasferimento alla Real Sociedad è saltato quando sembrava cosa fatta.

Aguerd alternativa a Badiashile

La priorità del Napoli, però, resta Benoit Badiashile: il difensore francese continua a occupare il primo posto nella lista degli obiettivi per la retroguardia di Max Allegri. Aguerd rappresenta dunque un'alternativa concreta, con il club pronto a seguirne l'evoluzione qualora dovessero aprirsi nuovi scenari di mercato.