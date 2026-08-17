Prima pagina Napoli, si fa sul serio. Il Roma: "Missione campionato"

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Sabato 22 agosto è in programma la trasferta contro il Genoa

Il Napoli domina la prima pagina dell'edizione odierna de Il Roma. «Missione campionato» è il titolo scelto dal quotidiano partenopeo per accompagnare il ritorno al lavoro della squadra di Massimiliano Allegri dopo la conclusione del ritiro estivo.

Gli azzurri sono tornati ad allenarsi a Castel Volturno e hanno iniziato la settimana che porterà all'esordio in Serie A: sabato 22 agosto è in programma la trasferta contro il Genoa. Allegri può così concentrarsi sulla preparazione della prima gara ufficiale di campionato.