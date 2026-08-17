Prima pagina

Si sblocca il mercato, Corriere dello Sport: "Napoli, ecco Badia"

Si sblocca il mercato, Corriere dello Sport: "Napoli, ecco Badia"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:15Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
L'operazione con il Chelsea è impostata sulla base di un prestito oneroso

La Juventus e Guglielmo Vicario dominano la prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, lunedì 17 agosto. «JUVE, È VICARIO» è il titolo principale scelto dal quotidiano romano, che racconta l'accelerazione dei bianconeri per il portiere del Tottenham.

In primo piano anche il mercato del Napoli: «Napoli, ecco Badia». Oggi è atteso l'arrivo di Benoit Badiashile, mentre domani il difensore francese dovrebbe sostenere le visite mediche. L'operazione con il Chelsea è impostata sulla base di un prestito oneroso.