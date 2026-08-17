Prima pagina Calciomercato Juve, Tuttosport: "Vicario in pole su Dibu"

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La Juventus si prende la parte alta della prima pagina di Tuttosport di oggi, lunedì 17 agosto. «Festa Juve con Lucumi. Vicario in pole su Dibu» è il titolo scelto dal quotidiano torinese, che concentra l'attenzione sia sul nuovo rinforzo della difesa sia sulla questione portiere.

Alle 18 è in programma il tradizionale appuntamento in famiglia contro la Next Gen, davanti ad almeno 25mila spettatori. Allo Stadium ci sarà anche Jhon Lucumi: il difensore, dopo le visite mediche sostenute ieri, sarà presentato ai tifosi bianconeri.