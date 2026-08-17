Prima pagina Mercato Juve, Gazzetta dello Sport: "Vicario va in porta"

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«Italia Stellare» è il titolo a caratteri cubitali scelto dalla Rosea, con protagoniste Larissa Iapichino e Simona Quadarella

La Gazzetta dello Sport oggi apre celebrando lo straordinario momento dello sport italiano. «Italia Stellare» è il titolo a caratteri cubitali scelto dalla Rosea, con protagoniste Larissa Iapichino e Simona Quadarella e con grande spazio anche al successo della staffetta maschile 4x400.

In taglio basso c'è il calcio. Riflettori sulla Juventus, che accelera per Guglielmo Vicario: il Tottenham ha aperto alla possibilità del trasferimento e i bianconeri stanno lavorando per chiudere l'operazione in prestito. I contatti tra i club si sono intensificati nelle ultime ore.