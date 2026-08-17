Voci dalla Spagna su Ceballos-Napoli: la situazione

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Oggi alle 09:30Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Il centrocampista spagnolo è attualmente svincolato dopo l’esperienza al Real Madrid

Il Corriere dello Sport fa il punto sulle indiscrezioni provenienti dalla Spagna relative a un possibile interesse del Napoli per Dani Ceballos. Il centrocampista spagnolo, attualmente svincolato dopo l’esperienza al Real Madrid, sarebbe stato accostato agli azzurri e si è parlato anche di una possibile proposta del club partenopeo.

Ceballos, il futuro è al Betis

La priorità di Ceballos, però, sembra essere un’altra: il giocatore continua infatti ad aspettare il Betis Siviglia, club nel quale è cresciuto e al quale vorrebbe fare ritorno. Il Napoli resta dunque sullo sfondo, mentre lo spagnolo attende di capire se potranno crearsi le condizioni per tornare a vestire la maglia biancoverde.