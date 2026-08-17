Emergenza in difesa: le valutazioni di Allegri per il Genoa

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Il tecnico del Napoli sta lavorando soprattutto sul 4-3-3, modulo di riferimento utilizzato in questa fase della preparazione

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle prove tattiche di Massimiliano Allegri in vista dell’esordio in campionato contro il Genoa, in programma a Marassi. Il tecnico del Napoli sta lavorando soprattutto sul 4-3-3, modulo di riferimento utilizzato in questa fase della preparazione. A complicare i piani dell’allenatore sono però le assenze nel reparto arretrato: Allegri non può infatti contare su Beukema, Buongiorno e Marianucci e dovrà quindi studiare soluzioni alternative.

Allegri senza tre centrali contro il Genoa

Tra queste prende quota anche l’ipotesi di Mathias Olivera centrale difensivo, scelta che consentirebbe agli azzurri di mantenere la linea a quattro e, di conseguenza, il 4-3-3. Nulla, comunque, è ancora deciso. Allegri sfrutterà gli ultimi giorni di lavoro per sciogliere i dubbi e valutare se insistere sul sistema provato maggiormente durante la preparazione oppure cambiare assetto, passando al 4-2-3-1 o alla difesa a tre.