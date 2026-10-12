Prima pagina

Frenata Juve, Tuttosport: "22 tiri per un Kolo"

Frenata Juve, Tuttosport: "22 tiri per un Kolo"TuttoNapoli.net
© foto di Giacomo.Iacobellis
Oggi alle 09:00Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
I bianconeri, passati in svantaggio, riescono a trovare il pareggio soltanto grazie a un colpo di testa di Kolo Muani

La prima pagina di Tuttosport di lunedì 12 ottobre 2026 dedica grande spazio alla Juventus, fermata sull'1-1 dal Cagliari al termine di una partita dominata sul piano delle occasioni. "Juve, 22 tiri per un Kolo" è il titolo scelto dal quotidiano torinese, che sottolinea le difficoltà realizzative della formazione di Luciano Spalletti.

I bianconeri, passati in svantaggio, riescono a trovare il pareggio soltanto grazie a un colpo di testa di Kolo Muani, al quarto gol consecutivo. La Juventus costruisce numerose opportunità, colpisce anche una traversa, ma non riesce a completare la rimonta. Nel finale esplode la tensione tra Spalletti e Pisacane, entrambi espulsi dopo un acceso confronto.

© foto di Giacomo.Iacobellis