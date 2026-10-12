Prima pagina
Frenata Juve, Tuttosport: "22 tiri per un Kolo"
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I bianconeri, passati in svantaggio, riescono a trovare il pareggio soltanto grazie a un colpo di testa di Kolo Muani
La prima pagina di Tuttosport di lunedì 12 ottobre 2026 dedica grande spazio alla Juventus, fermata sull'1-1 dal Cagliari al termine di una partita dominata sul piano delle occasioni. "Juve, 22 tiri per un Kolo" è il titolo scelto dal quotidiano torinese, che sottolinea le difficoltà realizzative della formazione di Luciano Spalletti.
I bianconeri, passati in svantaggio, riescono a trovare il pareggio soltanto grazie a un colpo di testa di Kolo Muani, al quarto gol consecutivo. La Juventus costruisce numerose opportunità, colpisce anche una traversa, ma non riesce a completare la rimonta. Nel finale esplode la tensione tra Spalletti e Pisacane, entrambi espulsi dopo un acceso confronto.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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