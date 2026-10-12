Prima pagina

Gattuso vola con la Lazio, Corriere dello Sport: "Scappato in testa"

Gattuso vola con la Lazio, Corriere dello Sport: "Scappato in testa"TuttoNapoli.net
© foto di Giacomo.Iacobellis
Oggi alle 08:15Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
La formazione di Gattuso continua a sorprendere, trascinata dalle reti di Tavares, Isaksen e Pinamonti.

È Rino Gattuso il grande protagonista della prima pagina del Corriere dello Sport di lunedì 12 ottobre 2026. Il quotidiano sportivo dedica la sua apertura alla Lazio, capolista del campionato insieme all'Inter dopo il successo per 3-1 contro il Monza. "Scappato in testa" è il titolo scelto per celebrare il primato dei biancocelesti, capaci di imporsi nonostante un mercato a basso costo e le difficoltà legate alla situazione societaria.

La formazione di Gattuso continua a sorprendere, trascinata dalle reti di Tavares, Isaksen e Pinamonti. Un rendimento che permette alla Lazio di guardare tutti dall'alto, dopo aver vinto cinque delle prime sei partite.

© foto di Giacomo.Iacobellis