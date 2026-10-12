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Verso Villarreal, Il Mattino: "Napoli alla prova Champions, Allegri ora accende l'attacco"

Verso Villarreal, Il Mattino: "Napoli alla prova Champions, Allegri ora accende l'attacco"
Oggi alle 08:35Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Il tecnico è chiamato a trovare le soluzioni offensive più efficaci per affrontare gli spagnoli

La prima pagina de Il Mattino di lunedì 12 ottobre 2026 dedica spazio al Napoli, atteso domani dalla trasferta in Spagna contro il Villarreal per la Champions League. "Il Napoli alla prova Champions, Allegri ora accende l'attacco" è il titolo scelto dal quotidiano per presentare l'impegno europeo degli azzurri.

Dopo la vittoria in campionato contro il Frosinone, la squadra di Massimiliano Allegri si prepara a un appuntamento importante per il proprio percorso internazionale. Il tecnico è chiamato a trovare le soluzioni offensive più efficaci per affrontare gli spagnoli, cercando di dare continuità ai segnali positivi arrivati nell'ultima uscita.