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Verso Villarreal, Il Mattino: "Napoli alla prova Champions, Allegri ora accende l'attacco"
Il tecnico è chiamato a trovare le soluzioni offensive più efficaci per affrontare gli spagnoli
La prima pagina de Il Mattino di lunedì 12 ottobre 2026 dedica spazio al Napoli, atteso domani dalla trasferta in Spagna contro il Villarreal per la Champions League. "Il Napoli alla prova Champions, Allegri ora accende l'attacco" è il titolo scelto dal quotidiano per presentare l'impegno europeo degli azzurri.
Dopo la vittoria in campionato contro il Frosinone, la squadra di Massimiliano Allegri si prepara a un appuntamento importante per il proprio percorso internazionale. Il tecnico è chiamato a trovare le soluzioni offensive più efficaci per affrontare gli spagnoli, cercando di dare continuità ai segnali positivi arrivati nell'ultima uscita.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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