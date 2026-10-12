Allegri cambia atteggiamento, il Napoli accantona la prudenza: arrivano segnali incoraggianti
Il successo contro il Frosinone ha restituito entusiasmo e fiducia a un Napoli chiamato ad affrontare un calendario particolarmente impegnativo. Gli azzurri si preparano alla trasferta di Champions League contro il Villarreal, secondo appuntamento di un intenso ciclo di partite che potrebbe fornire indicazioni importanti sulla crescita della squadra di Massimiliano Allegri.
Napoli, cresce la fiducia dopo il Frosinone: Allegri sorprende tutti, ora l'esame Villarreal
Come evidenzia il Corriere del Mezzogiorno, i tre gol realizzati contro il Frosinone e una prestazione convincente hanno contribuito a modificare la percezione del momento azzurro. Non una prova straordinaria, ma certamente positiva, soprattutto per l'atteggiamento mostrato in campo.
A sorprendere è stata proprio l'interpretazione tattica della gara. Contrariamente alle aspettative, Allegri ha rinunciato a un atteggiamento eccessivamente prudente, scegliendo un Napoli aggressivo fin dalle prime battute. Gli azzurri hanno disputato un primo tempo di grande intensità e qualità, pur commettendo qualche errore, per poi gestire la ripresa senza rinunciare a tenere gli avversari lontani dalla porta di Meret.
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