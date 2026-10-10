Ballottaggio Hojlund-Lucca? L'idea di Allegri per la gestione del centravanti

Allegri cerca maggiore equilibrio al Napoli. Neres può partire titolare, mentre resta da sciogliere il dubbio sul centravanti.

Il 3-4-2-1 resta una delle soluzioni al vaglio di Massimiliano Allegri per la sfida di questa sera contro il Frosinone. Come scrive Il Roma, il cambio di sistema potrebbe garantire maggiore equilibrio e protezione centrale dopo un avvio di stagione complicato. Davanti a Meret potrebbero agire Beukema, Rrahmani e Rafa Marin, con Di Lorenzo e Spinazzola sulle corsie e la coppia Gilmour-Lobotka in mezzo al campo.

De Bruyne più avanzato, dubbio Hojlund

L'eventuale cambio avrebbe ripercussioni soprattutto sul reparto offensivo: "La scelta dell'assetto avrebbe conseguenze soprattutto sulla disposizione degli uomini offensivi. De Bruyne potrebbe essere avvicinato alla porta, Neres scalpita per una maglia dal primo minuto". Resta aperta anche la scelta del centravanti, con Hojlund favorito ma da gestire in vista dei numerosi impegni ravvicinati e della successiva trasferta di Champions contro il Villarreal. Non sono quindi escluse modifiche alla formazione anche nelle ultime ore.