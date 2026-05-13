Prima pagina La Lega fa ricorso al Tar, Gazzetta dello sport: "Caos calendari"

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La Lega Serie A, però, non avrebbe gradito la scelta e avrebbe già presentato ricorso al TAR del Lazio.

“Coppa mia”. Così titola La Gazzetta dello Sport in vista della finale di Coppa Italia in programma questa sera all’Olimpico tra la Lazio di Maurizio Sarri e l’Inter guidata da Cristian Chivu. I nerazzurri puntano al doppio traguardo e al decimo successo nella competizione, mentre i biancocelesti cercano la svolta di una stagione vissuta tra alti e bassi. Recuperati Thuram e Zaccagni.

Spazio anche al caos calendari: il derby tra Roma e Lazio è stato ufficialmente spostato a lunedì 18 maggio alle 20.45 per motivi di ordine pubblico, su decisione della Prefettura di Roma. La Lega Serie A, però, non avrebbe gradito la scelta e avrebbe già presentato ricorso al TAR del Lazio.