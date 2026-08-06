Beukema e Gilmour ancora assenti: ottimismo per lo scozzese, meno per l'ex Bologna

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Le ultime sulle condizioni di Sam Beukema e Billy Gilmour, entrambi assenti in tutte e tre le amichevoli pre-campionato del Napoli.

Massimiliano Allegri ha preferito non correre rischi in questa fase della preparazione, rinunciando anche a due elementi importanti come McTominay e Rafa Marin. Ma il difensore spagnolo e il centrocampista scozzese non erano gli unici due calciatori assenti nella terza amichevole stagionale.

Le ultime su Beukema e Gilmour

Contro l'Osasuna sono rimasti fuori pure Sam Beukema e Billy Gilmour, ma per il centrocampista scozzese il rientro è ormai imminente. Il Corriere dello Sport evidenzia infatti che l'ex Brighton è sempre più vicino al ritorno in gruppo, rappresentando una delle notizie più incoraggianti di questo avvio di ritiro. Più lunghi i tempi per l'olandese.