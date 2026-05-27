Prima pagina Blitz De Laurentiis, Gazzetta dello Sport: "Napoli sceglie Italiano"

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La Gazzetta dello Sport apre con il possibile futuro della panchina del Napoli e lancia il nome di Vincenzo Italiano come favorito per il post-Conte

La Gazzetta dello Sport apre con il possibile futuro della panchina del Napoli e lancia il nome di Vincenzo Italiano come favorito per il post-Conte. Secondo il quotidiano, Aurelio De Laurentiis avrebbe accelerato nelle ultime ore per il tecnico del Bologna, tanto da parlare di un vero e proprio “blitz” del presidente azzurro.

Il titolo scelto dalla rosea è emblematico: “Napoli sceglie Italiano”, sottolineando come il club partenopeo avrebbe ormai individuato nell’allenatore rossoblù il profilo ideale da cui ripartire. Resterebbe però da sciogliere il nodo legato alla sua uscita dal Bologna, con cui Italiano è ancora sotto contratto.