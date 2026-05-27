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Mossa ADL, Il Mattino: “Sprint per la panchina: Italiano è favorito”

Mossa ADL, Il Mattino: “Sprint per la panchina: Italiano è favorito”TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:35Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Secondo il giornale, il club azzurro avrebbe ormai individuato in Vincenzo Italiano il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Antonio Conte

Anche Il Mattino dedica l’apertura sportiva alla corsa per la panchina del Napoli. Il titolo scelto dal quotidiano è chiaro: “Sprint per la panchina: Italiano è favorito”.

Secondo il giornale, il club azzurro avrebbe ormai individuato in Vincenzo Italiano il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Antonio Conte. Nelle ultime ore ci sarebbero stati nuovi contatti con l’allenatore del Bologna, mentre Massimiliano Allegri resta sullo sfondo come alternativa di grande esperienza.

Il Mattino sottolinea inoltre come De Laurentiis sia orientato verso un allenatore moderno, in crescita e con una precisa identità di gioco, seguendo una linea già vista con tecnici come Chivu, Fabregas e Gasperini.