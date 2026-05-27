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Post Conte, Tuttosport: “Napoli sempre più… Italiano”
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Anche Tuttosport conferma l’accelerazione del Napoli per Vincenzo Italiano
Anche Tuttosport conferma l’accelerazione del Napoli per Vincenzo Italiano. Nella prima pagina di oggi il quotidiano titola infatti: “Napoli sempre più… Italiano”, evidenziando come il tecnico del Bologna sia ormai il principale candidato per raccogliere l’eredità di Antonio Conte.
Secondo il giornale, ci sarebbe stato un vertice con Aurelio De Laurentiis e l’allenatore sarebbe pronto a lasciare Bologna per iniziare una nuova avventura in azzurro. Intanto il club rossoblù valuta già le alternative per la panchina, con Daniele De Rossi tra i nomi più seguiti.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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Rassegna Stampa
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