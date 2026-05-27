Prima pagina

Post Conte, Tuttosport: “Napoli sempre più… Italiano”

Post Conte, Tuttosport: “Napoli sempre più… Italiano”TuttoNapoli.net
Oggi alle 09:00Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Anche Tuttosport conferma l’accelerazione del Napoli per Vincenzo Italiano

Anche Tuttosport conferma l’accelerazione del Napoli per Vincenzo Italiano. Nella prima pagina di oggi il quotidiano titola infatti: “Napoli sempre più… Italiano”, evidenziando come il tecnico del Bologna sia ormai il principale candidato per raccogliere l’eredità di Antonio Conte.

Secondo il giornale, ci sarebbe stato un vertice con Aurelio De Laurentiis e l’allenatore sarebbe pronto a lasciare Bologna per iniziare una nuova avventura in azzurro. Intanto il club rossoblù valuta già le alternative per la panchina, con Daniele De Rossi tra i nomi più seguiti.