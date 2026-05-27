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Sorpassato Allegri, Corriere dello Sport: "Avanza Italiano"
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Secondo il quotidiano, sono ore decisive per il futuro azzurro: ci sarebbe già stato un incontro con gli agenti di Vincenzo Italiano
"Avanza Italiano”. Così apre oggi il Corriere dello Sport, che dedica il titolo principale alla corsa per la panchina del Napoli dopo l’addio di Antonio Conte.
Secondo il quotidiano, sono ore decisive per il futuro azzurro: ci sarebbe già stato un incontro con gli agenti di Vincenzo Italiano e il tecnico del Bologna avrebbe superato Massimiliano Allegri nelle preferenze del club.
La candidatura di Allegri, però, non sarebbe ancora definitivamente tramontata. Intanto il Bologna si prepara all’eventuale separazione e valuta tre possibili sostituti: Daniele De Rossi, Eusebio Di Francesco e Raffaele Palladino.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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