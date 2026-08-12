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Calciomercato, Il Mattino: "Lukaku si toglie la maglia, con Napoli è l’ora dei saluti"

Calciomercato, Il Mattino: "Lukaku si toglie la maglia, con Napoli è l’ora dei saluti"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:45Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

La prima pagina de Il Mattino di oggi dedica spazio all’ormai imminente addio di Romelu Lukaku al Napoli. Il titolo scelto dal quotidiano è emblematico: «Lukaku si toglie la maglia, con Napoli è l’ora dei saluti».

Lukaku pronto a lasciare il Napoli

L’avventura in azzurro di Big Rom è dunque arrivata ai titoli di coda. L’attaccante belga è pronto a trasferirsi al Fenerbahce, con il club turco che ha definito l’operazione con il Napoli dopo l’accelerata delle ultime ore.