Corbo: "Il Napoli è ripartito? Sembra ancora di no. Mercato inutilmente lento!"
Antonio Corbo, nel suo editoriale per La Repubblica, si sofferma sulle difficoltà che stanno accompagnando il mercato del Napoli: "Ma è ripartito il Napoli? Sembra ancora di no. La sceneggiatura del nuovo film ed altre idee mettono allo stremo marketing e comunicazione. Il mercato è inutilmente lento, se si perde tempo a discutere con il Fenerbahce, unico club a chiedere Lukaku". Secondo Corbo, per il club sarebbe già importante liberarsi degli 11 milioni lordi dell'ingaggio del belga, senza pretendere necessariamente di recuperare buona parte dell'investimento sostenuto per acquistarlo dal Chelsea.
Corbo: "Il Napoli si è incagliato sugli affari dell'ultimo biennio"
Il giornalista allarga poi la propria analisi alle altre operazioni che stanno complicando il mercato in uscita: "Difficile è anche piazzare Jesper Lindstrøm, qualcuno pensò che fosse l'erede di Lozano. Errori che oggi pesano più di ieri. Come Lucca e Lang. Oggi il Napoli si è incagliato sui più sballati affari dell'ultimo biennio". Corbo sottolinea inoltre l'assenza di Andrea Chiavelli, segnalato in California, e invita la società ad accelerare il proprio piano di rilancio.
Corbo su De Laurentiis
Non manca però un riconoscimento al lavoro svolto da Aurelio De Laurentiis nei suoi 22 anni alla guida del club. Corbo lo definisce "ancora il miglior presidente del calcio italiano", ricordando la scelta di tenere lontani i fondi stranieri, i due scudetti conquistati e un Napoli tornato nel giro della Champions. La conclusione, però, è un invito netto: "Ma è l'ora di muoversi".
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