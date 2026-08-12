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Calciomercato Napoli, Corriere dello Sport: "Gabriel Jesus, il Napoli avanza"

Calciomercato Napoli, Corriere dello Sport: "Gabriel Jesus, il Napoli avanza"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:25Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, mercoledì 12 agosto, dedica ampio spazio al mercato, con l’Inter protagonista. Il titolo è «Inter, non solo Spence»: i nerazzurri cercano il laterale del Tottenham, ma valutano anche Fofana come possibile alternativa.

Napoli, avanza Gabriel Jesus

Occhi puntati anche sul Napoli. Con Lukaku verso il Fenerbahce, il club azzurro avanza per Gabriel Jesus. L’Arsenal, si legge in prima pagina, potrebbe cedere l’attaccante brasiliano per una cifra inferiore ai 20 milioni di euro. Per la difesa restano inoltre vive le piste Favasuli e Badiashile.