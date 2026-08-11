Infortunio Marianucci: i tempi di recupero e la data in cui torna in campo

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Luca Marianucci dovrà fermarsi per circa due mesi. Lo scrive il Cds oggi in edicola. Gli esami strumentali effettuati presso il Pineta Grande Hospital hanno evidenziato, come comunicato dal Napoli, “una lesione di alto grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro”. Un infortunio che costringe dunque il difensore a uno stop significativo e complica ulteriormente la situazione del reparto arretrato azzurro. I tempi di recupero stimati sono di circa otto settimane, salvo complicazioni nel percorso riabilitativo. Marianucci sarà quindi costretto a saltare l’inizio del campionato e le prime gare ufficiali della nuova stagione.

Marianucci, rientro dopo la sosta

Il difensore non sarà disponibile per le prime cinque giornate di Serie A, nelle quali il Napoli affronterà Genoa, Como, Inter, Bologna e Fiorentina. L’obiettivo è recuperarlo dopo la prima sosta per le nazionali, quando potrà tornare gradualmente a disposizione di Massimiliano Allegri. Se il recupero procederà secondo le previsioni, Marianucci potrebbe rivedersi in campo in occasione della sfida contro il Frosinone, attualmente in calendario per il 10 ottobre allo stadio Maradona. Una data ancora da considerare indicativa, perché molto dipenderà dall’evoluzione dell’infortunio e dalla risposta del ginocchio durante la riabilitazione. Il Napoli, nel frattempo, dovrà fare i conti con una nuova assenza pesante in difesa.