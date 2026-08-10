Lukaku al Fenerbahce: scende in campo direttamente ADL
Il futuro di Romelu Lukaku potrebbe essere sempre più vicino alla Turchia. Come riferisce Il Mattino, la trattativa tra Napoli e Fenerbahce per il trasferimento dell’attaccante belga sarebbe entrata in una fase particolarmente delicata, tanto da vedere il presidente Aurelio De Laurentiis impegnato in prima persona nei contatti.
Lukaku, contatti fitti col Fenerbahce
Secondo il quotidiano, quelle in corso potrebbero essere «le ultime ore da napoletano» per Big Rom. La sua eventuale partenza rappresenterebbe infatti un passaggio fondamentale per sbloccare le successive operazioni di mercato del club azzurro. Nella trattativa resta centrale anche il lavoro del direttore sportivo Giovanni Manna, impegnato in un’importante opera di mediazione. A condurre direttamente i negoziati, però, sarebbe soprattutto De Laurentiis, affiancato dall’avvocato Sebastian Ledure e in contatto con gli emissari del Fenerbahce.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro