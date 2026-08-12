Prima pagina

Mercato Inter, Gazzetta dello Sport: "Spence a 35 milioni"

Mercato Inter, Gazzetta dello Sport: "Spence a 35 milioni"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:00Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport di oggi celebra soprattutto le imprese degli azzurri agli Europei, con un titolo a caratteri cubitali: «Belle gioie». Grande spazio ai successi italiani nel nuoto e nell’atletica: Simona Quadarella conquista l’oro negli 800 stile libero, mentre Nadia Battocletti trionfa nei 5000 metri. Arrivano soddisfazioni anche da Benedetta Pilato, regina dei 100 rana, e da Thomas Ceccon, sul podio nei 100 stile libero.

Inter, a caccia del laterale

Spazio anche al calciomercato. In primo piano il futuro di Djed Spence, con la richiesta del Tottenham fissata a 35 milioni di euro. Sullo sfondo anche le manovre della Roma per Luis Henrique e l'interesse della Lazio per Davide Frattesi, con l'ipotesi di un'operazione in prestito.