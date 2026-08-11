Infortunio Beukema, non ce la fa per il Genoa: la data del ritorno in campo

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I problemi del Napoli in difesa non si fermano all’infortunio di Marianucci. Per Allegri arriva un altro guaio, in un reparto già alle prese con diverse assenze. Dopo l’intervento al ginocchio destro a cui è stato sottoposto Alessandro Buongiorno lo scorso 23 luglio, il tecnico azzurro dovrà fare i conti anche con lo stop di Marianucci. Per Buongiorno, nella migliore delle ipotesi, il rientro è previsto a dicembre, ma non è esclusa la possibilità che i tempi possano allungarsi fino a gennaio. Una situazione che riduce ulteriormente le alternative a disposizione dell’allenatore e rende ancora più urgente la necessità di intervenire sul mercato.

Beukema, l’obiettivo è il Como

A completare il quadro c’è anche la situazione di Sam Beukema, alle prese con una patologia cronica bilaterale del tendine d’Achille. Il difensore sta seguendo il percorso necessario per tornare a disposizione e, secondo le previsioni, potrebbe essere restituito ad Allegri in occasione della seconda giornata di campionato contro il Como. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.