Calciomercato Napoli, Allegri fa le prime scelte: ecco promossi e giocatori in uscita

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Oggi alle 14:00 Rassegna Stampa di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone di Fonti preferite

Allegri avrebbe già individuato i punti fermi e gli esuberi, mentre alcuni big saranno valutati durante il ritiro. E c'è chi può partire.