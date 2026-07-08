Calciomercato Napoli, Allegri fa le prime scelte: ecco promossi e giocatori in uscita
Massimiliano Allegri avrebbe già iniziato a delineare le prime gerarchie del suo Napoli. Secondo quanto riportato da Il Roma, il nuovo allenatore avrebbe individuato un gruppo di calciatori considerati centrali nel progetto tecnico. Tra i promossi figurano Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Sam Beukema, Alessandro Buongiorno, Stanislav Lobotka, Scott McTominay, Billy Gilmour, Matteo Politano, Rasmus Hojlund, Antonio Vergara, oltre ai nuovi Miguel Gutierrez, Alisson Santos e Giovane.
I calciatori del Napoli in uscita e gli osservati speciali
Sempre secondo Il Roma, ci sarebbe anche un gruppo di giocatori destinati a lasciare il club, tra cui Vanja Milinkovic-Savic, Pasquale Mazzocchi, Michael Folorunsho, Jesper Lindstrom, Jens Cajuste, Cyril Ngonge, Alessio Zerbin e Giuseppe Ambrosino. Restano invece da valutare durante il ritiro profili importanti come Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Frank Anguissa, Lorenzo Lucca e Noa Lang, con Allegri intenzionato a confrontarsi personalmente con loro prima di prendere decisioni definitive.
I PROMOSSI SECONDO IL ROMA
Meret
Di Lorenzo
Rrahmani
Beukema
Buongiorno
Olivera
Gutierrez
Spinazzola
Lobotka
Gilmour
McTominay
Alisson
Giovane
Politano
Hojlund
Vergara
I BOCCIATI SECONDO IL ROMA
Milinkovic Savic
Mazzocchi
Folorunsho
Lindstrom
Cajuste
D'Avino
laccarino
Ngonge
Zerbin
Ambrosino
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