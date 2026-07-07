De Bruyne in bilico al Napoli: Allegri e ADL hanno due posizioni diverse

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Oggi alle 12:10 Rassegna Stampa di Fabio Tarantino @Fa_Tarantino di Fonti preferite

Kevin De Bruyne non è poi così certo di restare al Napoli, anche perché Allegri e De Laurentiis la pensano in modo diverso sul suo futuro