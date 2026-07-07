De Bruyne in bilico al Napoli: Allegri e ADL hanno due posizioni diverse
Il futuro di Kevin De Bruyne al Napoli resta tutto da definire. Massimiliano Allegri lo considera un elemento fondamentale e lo confermerebbe volentieri in rosa, convinto che il talento e l'esperienza del centrocampista belga - ieri in panchina per 90' negli ottavi vinti dal Belgio contro gli Usa - possano rappresentare un valore aggiunto per la squadra. Dal canto suo, il giocatore ha manifestato l'intenzione di confrontarsi con il club prima di prendere una decisione definitiva sul proprio futuro. Più prudente, invece, la posizione del presidente Aurelio De Laurentiis.
De Bruyne, Allegri e De Laurentiis su posizioni diverse
Il patron azzurro non sembra disposto a fare eccezioni, neppure per un campione del calibro di De Bruyne, mantenendo la linea di rigore che ha sempre contraddistinto la sua gestione. Lo si legge su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Tra l'allenatore e il numero uno del Napoli emergono quindi visioni differenti sulla situazione del belga: da una parte la volontà di Allegri di trattenerlo, dall'altra l'approccio più rigido di De Laurentiis. Il confronto tra le parti sarà decisivo per chiarire quale direzione prenderà la vicenda nelle prossime settimane.
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