Rinnovo Vergara, l'annuncio: firma entro pochi giorni, il Napoli lo blinda
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Vergara pronto a essere blindato dal Napoli, sarà centrale nel progetto tecnico di Allegri. Anche McTominay tratta il rinnovo
Il Napoli lavora al mercato con le cessioni ma anche ai rinnovi di contratto. Vuole blindare i suoi gioielli. Sul tavolo della dirigenza azzurra restano anche alcune questioni legate ai rinnovi di contratto, dunque. Ne parla il Cds oggi in edicola Tra queste figurano quelle di Scott McTominay e Vergara, dossier considerati importanti nella programmazione del club in vista della nuova stagione.
Rinnovo Vergara, ci siamo: le ultime
Per quanto riguarda Antonio Vergara, la trattativa è ormai alle battute finali: il centrocampista - si legge - è destinato a prolungare il proprio rapporto con il Napoli e la firma sul nuovo accordo dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, a conferma della volontà della società di puntare su di lui anche per il futuro.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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