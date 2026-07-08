De Laurentiis indagati, la ricostruzione: nel mirino anche tre ds e un agente

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Proseguono gli accertamenti della Procura di Bari sul trasferimento di Elia Caprile. Il Napoli respinge le accuse e si difende con il proprio legale.

La vicenda giudiziaria che coinvolge Aurelio De Laurentiis continua a far discutere. Come ricostruisce Il Mattino, la Procura di Bari ha disposto perquisizioni nelle sedi del Napoli, del Bari e della Filmauro nell'ambito dell'inchiesta sul trasferimento di Elia Caprile dal Bari al Napoli nell'estate del 2023 per 2,2 milioni di euro. Il portiere, precisa il quotidiano, non è indagato ed è completamente estraneo ai fatti contestati.

La posizione del Napoli e gli altri nomi coinvolti

Gli inquirenti stanno verificando se il Bari abbia rinunciato ai benefici economici derivanti dalla successiva crescita del valore del giocatore, poi ceduto dal Napoli al Cagliari per 8,5 milioni di euro. L'ipotesi investigativa riguarda presunte omissioni nei bilanci del club pugliese in merito alla situazione patrimoniale e finanziaria. Il Napoli, assistito dall'avvocato Fabio Fulgeri, ha già respinto ogni addebito con un comunicato ufficiale. Le perquisizioni hanno inoltre riguardato, come soggetti non indagati, gli ex direttori sportivi Cristiano Giuntoli e Mauro Meluso, oltre all'ex ds del Bari Ciro Polito e al procuratore di Caprile, Graziano Battistini.