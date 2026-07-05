Sovraffollamento a Dimaro: ci sarà un numero clamoroso di calciatori in ritiro

vedi letture

Il Napoli è chiamato a ridurre l'organico prima di intervenire sul mercato: a Dimaro potrebbero arrivare ben 41 calciatori.

Il Napoli ha una priorità assoluta in questa fase del mercato: sfoltire la rosa. Prima di affondare il colpo sui nuovi acquisti, il direttore sportivo Giovanni Manna dovrà alleggerire un organico extralarge, motivo che sta rallentando anche operazioni come quelle per Mario Gila e Anan Khalaili, sempre più vicini rispettivamente a Milan e Inter. Oltre alle valutazioni economiche ritenute elevate, il club azzurro non intende derogare alla linea dettata dalla società.

A Dimaro potrebbero essere in 41 i calciatori del Napoli

Secondo il Corriere del Mezzogiorno, senza operazioni in uscita dell'ultima ora potrebbero presentarsi al ritiro di Dimaro addirittura 41 calciatori. Un numero destinato inevitabilmente a diminuire, visto che Massimiliano Allegri lavorerà soltanto con i giocatori ritenuti funzionali al progetto tecnico. A gonfiare l'organico hanno contribuito anche i rientri dai prestiti di elementi come Lorenzo Lucca e Noa Lang, oltre ai tanti calciatori che non sono riusciti a trovare spazio nelle ultime stagioni e che ora sono destinati a lasciare il Napoli.