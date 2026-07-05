Quando arriva Allegri a Napoli? Svelata la data dell'approdo in città

vedi letture

Allegri arriva il 13 luglio: presentazione al San Carlo e primo giorno a Castel Volturno.

Massimiliano Allegri è pronto a iniziare ufficialmente la sua avventura sulla panchina del Napoli. Il nuovo allenatore azzurro, secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, arriverà in città il 13 luglio, alla vigilia della presentazione ufficiale, in programma il 14 luglio alle 11:30 nello storico Teatro San Carlo. La scelta della prestigiosa location, il teatro lirico più antico al mondo ancora in attività e patrimonio UNESCO, sottolinea la volontà del club di celebrare con un evento speciale l'inizio della nuova era tecnica nell'anno del Centenario.

Dopo la presentazione subito al lavoro a Castel Volturno

Archiviata la conferenza stampa, Allegri entrerà immediatamente nel vivo della preparazione della stagione 2026-2027. Nel pomeriggio del 14 luglio è infatti previsto il primo appuntamento a Castel Volturno, dove inizieranno ad arrivare i primi calciatori convocati per sostenere visite mediche, test atletici e i colloqui iniziali con il nuovo allenatore e il suo staff. Sarà il primo vero passo operativo verso l'inizio della nuova stagione del Napoli.