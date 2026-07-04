Zambardino sul CdM: "Il mercato di Conte ci ha dissanguato. Ad ottobre acquisti già bocciati!”

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Il giornalista Vittorio Zambardino si è soffermato sulla gestione del calciomercato del Napoli, criticando il susseguirsi di notizie prive di fondamento

Nel suo editoriale per il Corriere del Mezzogiorno, il giornalista Vittorio Zambardino commenta il mercato del Napoli tra indiscrezioni rivelatesi infondate, l'annuncio di Massimiliano Allegri e la strategia di Aurelio De Laurentiis dopo le costose campagne acquisti del recente passato: “Ci hanno fatto girare sulla brace come polli di rosticceria, ungendoci con le fake news di Khalaili e di Mario Gila. Poi, come da tradizione, il Napoli si è dileguato e quei giocatori sono entrati nell’obiettivo dei concorrenti. Alla fine però ci hanno premiato con l’annuncio: “Benvenuto, Max” (resterà in sella fino al 2029). Ma l’hanno tirata così per le lunghe che ieri mattina il Corriere dello Sport implorava: “Aurelio, tweetta!”. Nervi a pezzi, mentre autorevolissime testate disegnano da settimane il “Napoli di Allegri”, lavoro ingrato. Però adesso c’è la parola del presidente. Massimiliano Allegri è l’allenatore del Napoli. “Passa l’angelo e dice ammèn””.

“Siamo tornati al 2018”, l’analisi di Zambardino

Proseguendo la sua riflessione, Zambardino spiega come il club abbia scelto di tornare a una strategia di mercato più prudente, prendendo le distanze dalle campagne acquisti più onerose del recente passato: “Sembra di ringiovanire. Per un mese siamo tornati agli anni del fantamercato, al calcio di fantasia, al rutilare degli schemi, sulla base dei presunti acquisti: non si sa mai chi metta in giro certe voci, ma di una sola cosa si può essere certi, che sono false. E mentre i media giocano con le aspettative del pubblico, che arriva a indignarsi per le possibili implicazioni politiche legate alla nazionalità di Khalaili, gli annunciati obiettivi di mercato sfumano. Che bello. Siamo tornati al 2018.

Non c’erano alternative. Fare diversamente avrebbe significato ripercorrere le campagne di epoca contiana, comprare quei duecento milioni di giocatori, tutti prima del ritiro, tutti a prezzo pieno, e a ottobre averne già bocciati per cento e passa milioni. Quel modello - De Laurentiis lo ha detto con apprezzabile chiarezza - ce lo siamo lasciati indietro perché ci ha dissanguato. Si veniva, peraltro, da una precedente campagna post Spalletti, sbagliata e costosa”.