Napoli-Bologna, retroscena Repubblica: sfuriata di Conte all'intervallo

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Antonio Conte avrebbe avuto un duro confronto con la squadra per scuotere gli azzurri dopo un primo tempo deludente.

Dopo la sconfitta casalinga contro il Bologna allo stadio Maradona, emergono alcuni retroscena sul clima vissuto negli spogliatoi del Napoli durante l’intervallo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, Antonio Conte avrebbe avuto un duro confronto con la squadra per scuotere gli azzurri dopo un primo tempo deludente. La reazione, almeno inizialmente, è arrivata nella ripresa, quando il Napoli è rientrato in campo con un atteggiamento completamente diverso, trovando rapidamente il pareggio grazie all’azione costruita dal tandem offensivo formato da Hojlund e Alisson Santos: assist del danese e conclusione vincente del brasiliano.

Un Napoli tra carattere e fragilità difensive

La partita contro il Bologna ha rappresentato perfettamente la stagione vissuta finora dal Napoli: una squadra capace di reagire con orgoglio ma spesso penalizzata da limiti difensivi evidenti. Gli azzurri, più combattivi che brillanti sul piano del gioco, sono stati costretti ancora una volta a inseguire gli avversari, pagando le difficoltà difensive emerse anche contro la squadra di Vincenzo Italiano. I 36 gol subiti in campionato confermano le fragilità della retroguardia partenopea. A decidere il match è stato poi il gol spettacolare di Rowe nel recupero, una rovesciata che ha gelato il Maradona e rimandato la qualificazione matematica alla Champions League. Per il Napoli diventa ora fondamentale la trasferta di domenica contro il Pisa, dove serviranno i punti decisivi per chiudere il discorso europeo.