Napoli, allarme infortuni. Il Mattino: "Vergara out tre settimane"
La prima pagina de Il Mattino di oggi, mercoledì 7 ottobre, dedica ampio spazio alla situazione infortuni in casa Napoli. Il titolo è "Napoli, allarme infortuni. Vergara out tre settimane": il centrocampista azzurro si è fermato durante gli impegni con la Nazionale e dovrà ora osservare un periodo di stop. Un'altra tegola, dunque, per il Napoli, che deve fare i conti con un'infermeria sempre più affollata proprio alla vigilia della ripresa del campionato.
Napoli, allarme infortuni: Vergara fuori tre settimane
Il quotidiano sottolinea anche il momento delicato della squadra, tra cerotti e mercato, con la necessità di gestire le assenze nelle prossime settimane. Spazio anche al futuro dello stadio Maradona: sarebbero stati sbloccati 289 milioni, un passaggio che avvicina Napoli all'obiettivo degli Europei. T
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