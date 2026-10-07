Prima pagina Nuovo infortunio, Corriere dello Sport: "Vergara ko: Napoli devastato dalla sosta"

Antonio Vergara si è fermato durante gli impegni con la Nazionale e per il centrocampista si prospetta circa un mese di stop.

La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, mercoledì 7 ottobre, apre con la vicenda legata alla FIGC e il titolo "Da Malagò a Malagò", ma dedica spazio anche all'emergenza infortuni del Napoli. "Vergara ko: Napoli devastato dalla sosta" è il titolo riservato agli azzurri. Antonio Vergara si è fermato durante gli impegni con la Nazionale e per il centrocampista si prospetta circa un mese di stop. Un'altra assenza pesante per Massimiliano Allegri dopo gli infortuni di Olivera e Favasuli.

Napoli, Vergara ko: un mese di stop dopo gli infortuni di Olivera e Favasuli

In primo piano anche la crescita di Pio Esposito. Il quotidiano esalta i numeri dell'attaccante dell'Inter con il titolo "T'amo Pio Bobo". Roberto Mancini lo paragona a un grande centravanti del passato: "Potrà essere il nuovo Vieri".