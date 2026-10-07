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Nuovo infortunio, Corriere dello Sport: "Vergara ko: Napoli devastato dalla sosta"
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Antonio Vergara si è fermato durante gli impegni con la Nazionale e per il centrocampista si prospetta circa un mese di stop.
La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, mercoledì 7 ottobre, apre con la vicenda legata alla FIGC e il titolo "Da Malagò a Malagò", ma dedica spazio anche all'emergenza infortuni del Napoli. "Vergara ko: Napoli devastato dalla sosta" è il titolo riservato agli azzurri. Antonio Vergara si è fermato durante gli impegni con la Nazionale e per il centrocampista si prospetta circa un mese di stop. Un'altra assenza pesante per Massimiliano Allegri dopo gli infortuni di Olivera e Favasuli.
Napoli, Vergara ko: un mese di stop dopo gli infortuni di Olivera e Favasuli
In primo piano anche la crescita di Pio Esposito. Il quotidiano esalta i numeri dell'attaccante dell'Inter con il titolo "T'amo Pio Bobo". Roberto Mancini lo paragona a un grande centravanti del passato: "Potrà essere il nuovo Vieri".
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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