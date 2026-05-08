Marolda ipotizza un nuovo ruolo per De Bruyne: "Può essere l'erede di Lobotka"

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Queste le dichiarazioni di Ciccio Marolda nella puntata di ‘Giochiamo d’Anticipo’ su 11 Televomero:

"Il Napoli non ha espresso un bel calcio quest'anno? La vera domanda è 'qual è il calcio del Napoli?". Queste le dichiarazioni di Ciccio Marolda nella puntata di ‘Giochiamo d’Anticipo’ su 11 Televomero: "Così come bisognerebbe chiedersi il motivo di tutti questi infortuni. Bilancio dei due anni di Conte? L'anno scorso il bicchiere era capiente, quest'anno è un bicchierino.

Manna alla Roma? Non escluderei che possa succedere in cambio di una contropartita, economica o tecnica.

Lotito libererebbe Sarri dopo un'eventuale vittoria della Coppa Italia? Secondo me il problema non si pone, perché vincerà l'Inter. In caso di vittoria, penso che lo libererebbe comunque.

De Bruyne resta al Napoli? Io dico di sì, per giocare al posto di Lobotka da metodista.

Vinicius Tobias? Devo dire che è divertente vederlo giocare, però faccio fatica a pensare che possa venire al Napoli".