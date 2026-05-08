Futuro Manna, la Roma insiste: servirà incontro con ADL per chiarire la sua posizione

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Il Napoli si prepara a una vera e propria rivoluzione, non soltanto tecnica ma anche economica

Il Napoli si prepara a una vera e propria rivoluzione, non soltanto tecnica ma anche economica. Al di là della scelta sull’allenatore e del futuro di Giovanni Manna, il club azzurro avrebbe già tracciato la linea da seguire nei prossimi mesi: ridurre sensibilmente il monte ingaggi e tornare a un modello più sostenibile.

Sul futuro del direttore sportivo, scrive così l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Da Roma, intanto, arrivano ulteriori conferme sull'interesse dei giallorossi per il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna. Il dirigente ha altri due anni di contratto col Napoli e quindi ci sarà un confronto tra le parti per capire se e come andare avanti insieme".